Ваучери на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних партнерів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через спеціальні ваучери, так звані сертифікати, які використовуються на отримання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Благодійний фонд «Крок з Надією» розпочав нову гуманітарну ініціативу, спрямовану на підтримку людей похилого віку та інших вразливих верств населення, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. У рамках цього проєкту жителі Дніпропетровської області можуть отримати продуктові ваучери номіналом 440 гривень.

Ці сертифікати можна використати в магазинах торговельної мережі АТБ. Такий формат надання допомоги дозволяє кожному самостійно обрати продукти відповідно до власних потреб, вподобань і особливостей харчування. Це не лише практична форма підтримки, а й спосіб зберегти гідність і самостійність отримувача.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних партнерів — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank і мережі супермаркетів АТБ, завдяки яким стало можливим адресне надання допомоги тим, хто цього справді потребує. Сертифікати можна використати у містах Павлоград та Синельникове.

Щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Процес простий і швидкий — достатньо перейти за відповідним посиланням, знайти чат-бот і слідувати інструкціям.

У разі виникнення запитань про безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області або труднощів із реєстрацією на отримання ваучерів, можна звернутися на гарячу лінію підтримки. Консультації надаються з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Телефон для звернень: — нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять.

Благодійний фонд «Крок з Надією» — це приклад ефективної взаємодії громадських ініціатив та міжнародної підтримки, яка допомагає людям пережити складні часи з турботою, гідністю та надією.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.