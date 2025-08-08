Ваучеры на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области реализуются при поддержке международных партнеров.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через специальные ваучеры, так называемые сертификаты, которые используются для получения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Крок з Надією» в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Крок з Надією» начал новую гуманитарную инициативу, направленную на поддержку пожилых людей и других уязвимых слоев населения, пострадавших в результате полномасштабной войны. В рамках этого проекта жители Днепропетровской области могут получить продуктовые ваучеры номиналом 440 гривен.

Эти сертификаты можно использовать в магазинах торговой сети АТБ. Такой формат оказания помощи позволяет каждому самостоятельно выбрать продукты в соответствии с собственными потребностями, предпочтениями и особенностями питания. Это не только практическая форма поддержки, но способ сохранить достоинство и самостоятельность получателя.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области реализуются при поддержке международных партнеров — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сети супермаркетов АТБ, благодаря которым стало возможно адресное оказание помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Сертификаты можно использовать в городах Павлоград и Синельниково.

Чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Процесс простой и быстрый – достаточно перейти по соответствующей ссылке, найти чат-бот и следовать инструкциям.

В случае возникновения вопросов о бесплатных продуктах для пенсионеров в Днепропетровской области или о трудностях с регистрацией на получение ваучеров можно обратиться на горячую линию поддержки. Консультации предоставляются с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Телефон для обращений: - ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять.

Благотворительный фонд «Крок з Надією» — пример эффективного взаимодействия общественных инициатив и международной поддержки, которая помогает людям пережить сложные времена с заботой, достоинством и надеждой.

