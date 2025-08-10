Нова система оплати проїзду в Тернополі має на меті не лише поліпшення сервісу.

Нова система оплати проїзду в Тернополі передбачає приємний бонус для містян у національному вбранні, повідомляє Politeka.

Таке рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради.

З нагоди святкування Дня міста та Дня Незалежності України 15 та 24 серпня всі, хто прийде у вишиванці, матимуть змогу безоплатно користуватися міським громадським транспортом.

Рішення було ухвалено з метою підтримки національних традицій, духовності, культурної спадщини та державотворчої ідеї. Це особливий жест, що сприяє збереженню українських цінностей і популяризації вишиванки як символу єдності та самобутності.

Для успішної реалізації проєкту було підписано Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку міської ради та перевізниками, що обслуговують пасажирів у межах громади. Серед партнерів акції — комунальні підприємства «Міськавтотранс» та «Тернопільелектротранс», які також долучаться до надання безкоштовного проїзду усім пасажирам у національному одязі у визначені дні.

Отже, 15 і 24 серпня мешканці та гості Тернополя, які вдягнуть традиційний український одяг, зможуть не лише відчути особливу атмосферу свят, а й зекономити. Це крок, який підкреслює важливість культурної ідентичності та єдності в місті.

До слова, на Тернопільщині також повідомляли про новий графік транспорту. Він стосується мосту в місті Теребовля, який розташований на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове-Тереблече. Відтепер проїзд тут організовано реверсно.

