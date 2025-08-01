Новий графік руху транспорту в Тернопільській області почав діяти ще з 31 липня, і торкнеться всіх, хто планує поїздки трасою М-19, повідомляє Politeka.

Як інформують на Facebook-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в регіоні, в Теребовлі частково перекрили міст, що спричинило зміну маршруту.

Новий графік руху транспорту в Тернопільській області стосується мосту в місті Теребовля, який розташований на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове-Тереблече. Відтепер проїзд тут організовано реверсно.

Тобто автомобілі можуть проїжджати лише в одному напрямку. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури запевняють, що це не примха дорожників, а частина планових робіт, які проводяться на об'єкті.

Там пояснюють, що такі заходи є тимчасовими. Причина в тому, що підрядна організація взялася за доопрацювання мосту. Йдеться про завершальні етапи, як от нанесення розмітки, перевірку якості вже виконаних робіт і усунення недоліків, які були виявлені.

Ці заходи виконують у межах гарантійних зобов’язань. Тож водіям, які рухаються вказаною трасою, варто враховувати новий графік руху транспорту в Тернопільській області.

Коли все буде завершено і міст відкриють повністю, водіям повідомлять додатково. Але поки цього не сталось, усім радять бути дуже уважними на вказаній ділянці.

А тим часом в обласному центрі теж кипить робота. У Тернополі стартував поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Текстильній. Як повідомили в міській раді, дорожники вже почали знімати старий асфальт.

Далі в планах підсилення основи дороги щебенево-піщаною сумішшю та укладання нового шару асфальтобетону. Розклад робіт на Текстильній щільний. Їх проводять щоденно з 9:00 до 22:00. Ремонт завершать 2 серпня.

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