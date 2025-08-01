Новый график движения транспорта в Тернопольской области начал действовать еще с 31 июля, и коснется всех, кто планирует поездки по трассе М-19, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в регионе, в Теребовле частично перекрыли мост, что повлекло за собой изменение маршрута.

Новый график движения транспорта в Тернопольской области касается моста в городе Теребовля, расположенного на участке международной трассы М-19 Доманово-Тереблече. Теперь проезд здесь организован реверсно.

То есть автомобили могут проезжать только в одном направлении. В Службе восстановления и развития инфраструктуры уверяют, что это не прихоть дорожников, а часть проводимых на объекте плановых работ.

Там объясняют, что такие меры временные. Причина в том, что подрядная организация взялась за доработку моста. Речь идет о завершающих этапах, как вот нанесение разметки, проверка качества уже выполненных работ и устранение недостатков, которые были обнаружены.

Эти меры выполняются в рамках гарантийных обязательств. Поэтому водителям, двигающимся по указанной трассе, следует учитывать новый график движения транспорта в Тернопольской области.

Когда все будет завершено и мост откроют полностью, водителям сообщат дополнительно. Но пока этого не произошло, всем советуют быть очень внимательны на указанном участке.

А между тем в областном центре тоже кипит работа. В Тернополе стартовал текущий ремонт дорожного покрытия по улице Текстильной. Как сообщили в городском совете, дорожники уже начали снимать старый асфальт.

Далее в планах усиления основания дороги щебеночно-песчаной смесью и укладки нового слоя асфальтобетона. Рассписание работ на текстильной плотный. Их проводят ежедневно с 9:00 до 22:00. Ремонт будет завершен 2 августа.

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