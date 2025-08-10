Новая система оплаты проезда в Тернополе преследует цель не только улучшения сервиса.

Новая система оплаты проезда в Тернополе предусматривает приятный бонус для горожан в национальной одежде, сообщает Politeka.

Такое решение принято исполнительным комитетом городского совета .

По случаю празднования Дня города и Дня Независимости Украины 15 и 24 августа все пришедшие в вышиванке смогут безвозмездно пользоваться городским общественным транспортом.

Решение было принято с целью поддержки национальных традиций, духовности, культурного наследия и идеи государства. Это особый жест, способствующий сохранению украинских ценностей и популяризации вышиванки как символа единства и самобытности.

Для успешной реализации проекта был подписан Меморандум между управлением транспортных сетей и связи городского совета и перевозчиками, обслуживающими пассажиров в рамках общины. Среди партнеров акции - коммунальные предприятия "Горавтотранс" и "Тернопольэлектротранс", которые также присоединятся к предоставлению бесплатного проезда всем пассажирам в национальной одежде в определенные дни.

Следовательно, 15 и 24 августа жители и гости Тернополя, одетые в традиционную украинскую одежду, смогут не только почувствовать особую атмосферу праздников, но и сэкономить. Это шаг, подчеркивающий важность культурной идентичности и единства в городе.

Новая система оплаты проезда в Тернополе преследует цель не только улучшения сервиса, но и привлечения жителей к сохранению традиций.

К слову, в Тернопольской области также сообщали о новом графике транспорта. Он касается моста в городе Теребовля, расположенного на участке международной трассы М-19 Доманово-Тереблече. Теперь проезд здесь организован реверсно.

