Протягом наступного тижня, з 4 по 10 серпня 2025 року, в Харківській області будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла та газу.

Обленерго та "Газмережі" попередили, які графіки відключення світла та газу діятимуть у Харківській області 4-10 серпня 2025 року, пише Politeka.

Що стосується графіків відключення світла в Харківській області, то наступного тижня вони торкнуться зокрема Пісочинської селищної територіальної громади. За даними обленерго, в понеділок, 4 серпня, з 9:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці селища Пісочин за такими адресами:

вул. Паркова (повністю);

вул. Соборна (буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А);

вул. Спортивна (буд. 74, 76, 78, 79, 80, 80А, 82, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96В, 97, 97А, 98, 99, 100, 100А, 11, 102, 103).

Стосовно тимчасових відключень газу – протягом тижня вони плануються зокрема в межах Слобожанської міської територіальної громади, пише Politeka. Зміївське УЕГГ "Газорозподільні мережі України" попереджає, що в багатоквартирних будинках міста Слобожанське тимчасово призупинять розподіл природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Роботи триватимуть у будні дні приблизно з 9:00 до 16:30 в різних будинках по вулиці Сергія Закори: 4 серпня – буд. 16, 5 – 24/ст.91, 6 – 26/ст.90, 7 – 27/ст.39, 29/ст.40, 8 серпня – 18.

Інформація щодо графіків відключення світла та газу на наступний тиждень в інших населених пунктах Харківської області ще буде оновлюватися, тому стежте за офіційними сторінками своєї територіальної громади та обленерго.

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