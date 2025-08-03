Місцевим мешканцям краще знати графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Харкові, адже це допоможе мінімізувати незручності.

Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Харкові вже опублікували, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті порталу 1562, графік відключення води у Харкові з 4 по 10 серпня введуть через масштабні планові роботи. У ньому детально вказані адреси, дати початку і завершення робіт, а також орієнтовна тривалість відсутності водопостачання.

Здебільшого графік відключення води у Харкові з 4 по 10 серпня передбачає тривалі незручності, які почалися ще задовго до теперішнього часу і триватимуть до 04.08, або ж до 02.09.

Так, починаючи з 30 липня до 2 вересня гарячого душ не буде у мешканців провулку Лісопарківський 2-й, 8, 10, 13А та 14. Також в цей період будуть незручності на Шишківській, 5, 6А, 6, 8А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Поздовжній, 1Б, 1А, 1, 3, 3А, 3Б.

Також до списку ввійшли Дача, 55, 9, 11, пров. Лісопарківський 1-й, 3, 7, просп. Жуковського, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академіка Проскури, 3, 3-Б, Астрономічна, 15, 35-А, 35-Е, 35-З, 35-В, 35-Г, 35-І, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, Старошишківська, 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Без гарячого водопостачання з 23 липня до 04.08 залишатимуться й місцеві за такими адресами: пров. Двадцять Третього Серпня - всі будинки, просп. Науки, 45-А, 64, 64-А, 64-Б, 66, 66-А, 67, 68, 68-а, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, Отакара Яроша, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61-А.

Сюди ж відносяться і Очаківська, Дерев'янка, Космонавтів, Старицького, Професорська, Клочківська, Двадцять Третього Серпня, Станіслава Партали, Мозаїчний, Вартових Неба, Гаспринського, Генріха Алтуняна та Олександра Олеся.

Фахівці міськводоканалу просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. А для того, щоб побачити, чи входить саме ваш будинок до переліку, де застосовуватимуться обмеження, перевіряйте офіційні ресурси.

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