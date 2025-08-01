Серед доплат для пенсіонерів у Харківській області з 1 серпня – вікова надбавка, одноразова допомога до Дня Незалежності, а також інші виплати.

Українці мають право на кілька додаткових доплат для пенсіонерів у Харківській області з 1 серпня, які можуть суттєво покращити їхнє фінансове становище, повідомляє Politeka.net.

Серед них – вікова надбавка, одноразова допомога до Дня Незалежності, а також щомісячна доплата для осіб, які мають звання "Почесний донор України".

Однією з головних доплат для пенсіонерів у Харківській області з 1 серпня є вікова надбавка. Вона передбачена для осіб, яким виповнюється 70, 75 або 80 років. Проте існує важлива умова: щоб отримати таку виплату, розмір основної пенсії пенсіонера не повинен перевищувати граничну суму, яка у 2025 році становить 10 340,35 грн.

Розмір вікової доплати залежить від віку пенсіонера. Особи, яким щойно виповнюється сімдесят років, і які ще не досягли сімдесяти п’яти, можуть щомісяця отримувати надбавку в межах 300 грн. Ті, кому виповнилося сімдесят п’ять, але ще не виповнилося вісімдесят, отримують щомісячну надбавку в розмірі до 456 грн. А найстарші громадяни, які перетнули вікову межу у вісімдесят років і більше, можуть розраховувати на щомісячну доплату, що сягатиме п’ятисот сімдесяти гривень.

Окрім цього, у серпні заплановано одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Її отримають окремі категорії пенсіонерів. Суми виплат будуть різними — від чотирьохсот п’ятдесяти гривень до трьох тисяч ста гривень. Особам, які вже перебувають на обліку в Пенсійному фонді як отримувачі пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, виплати нараховуватимуться автоматично. Це означає, що їм не потрібно буде подавати додаткові документи чи звертатися до будь-яких установ.

Ще однією категорією, що має право на доплату для пенсіонерів у Харківській області з 1 серпня, є почесні донори України. Ця щомісячна прибавка встановлена для тих громадян, які безоплатно здали значні обсяги крові або плазми крові. Йдеться про сорок максимально допустимих доз крові або шістдесят максимально допустимих доз плазми. Такі люди визнаються державою як почесні донори і мають право на щомісячну надбавку до пенсії.

Розмір цієї доплати становить десять відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого на відповідний рік. У 2025 році цей показник складає 2920 грн. Таким чином, щомісячна прибавка для почесних донорів становитиме двісті дев’яносто дві гривні.

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