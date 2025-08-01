Среди доплат для пенсионеров в Харьковской области с 1 августа – возрастная надбавка, единовременная помощь ко Дню Независимости, а также другие выплаты.

Украинцы имеют право на несколько дополнительных доплат для пенсионеров в Харьковской области с 1 августа, которые могут значительно улучшить их финансовое положение, сообщает Politeka.net.

Среди них – возрастная надбавка, единовременная помощь ко Дню Независимости, а также ежемесячная выплата для лиц, имеющих звание "Почетный донор Украины".

Одной из главных доплат для пенсионеров в Харьковской области с 1 августа есть возрастная надбавка. Она предназначена для лиц, которым исполняется 70, 75 или 80 лет. Однако существует важное условие: чтобы получить такую выплату размер основной пенсии пенсионера не должен превышать предельную сумму, которая в 2025 году составляет 10 340,35 грн.

Размер возрастной доплаты зависит от возраста пенсионера. Лица, которым только исполняется семьдесят лет, и еще не достигшие семидесяти пяти, могут получать надбавку в пределах 300 грн. Те, кому исполнилось семьдесят пять, но еще не исполнилось восемьдесят, получают ежемесячную прибавку в размере до 456 грн. А самые старшие граждане, пересекшие возрастную границу в восемьдесят лет и более, могут рассчитывать на ежемесячную прибавку, которая составит пятьсот семьдесят гривен.

Кроме этого, в августе запланирована единовременная денежная помощь ко Дню Независимости Украины. Ее получат отдельные категории пенсионеров. Суммы выплат будут разными - от четырехсот пятидесяти гривен до трех тысяч ста гривен. Лицам, которые уже состоят на учете в Пенсионном фонде в качестве получателей пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, выплаты будут начисляться автоматически. Это означает, что им не нужно будет подавать дополнительные документы или обращаться в какие-либо учреждения.

Еще одной категорией, имеющей право на доплату для пенсионеров в Харьковской области с 1 августа, есть почетные доноры Украины. Эта прибавка установлена для тех граждан, которые бесплатно сдали значительные объемы крови или плазмы крови. Речь идет о сорока максимально допустимых дозах крови или шестидесяти максимально допустимых дозах плазмы. Такие люди признаются государством как почетные доноры и имеют право на прибавку к пенсии.

Размер составляет десять процентов от прожиточного минимума, установленного на год. В 2025 году этот показатель составляет 2920 грн. Таким образом, ежемесячная прибавка для почетных доноров составит двести девяносто две гривны.

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