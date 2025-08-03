Местным жителям коаще знать график отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Харькове, ведь это поможет минимизировать неудобства.

График отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Харькове уже был опубликован, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте портала 1562, график отключения воды в Харькове с 4 по 10 августа будет введен из-за масштабных плановых работ. В нем подробно указаны адреса, даты начала и завершения работ, а также ориентировочная продолжительность отсутствия водоснабжения.

В основном график отключения воды в Харькове с 4 по 10 августа предусматривает длительные неудобства, которые начались еще задолго до настоящего времени и продлятся до 04.08, или до 02.09.

Так, начиная с 30 июля по 2 сентября горячего душ не будет у жителей переулка Лисопарковский 2-й, 8, 10, 13А и 14. Также в этот период будут неудобства на Шишковской, 5, 6А, 6, 8А, 8, 10, 12, 18, 20, Поздовжной, 1Б, 1А, 1, 3, 3А, 3Б.

Также в список вошли Дача, 55, 9, 11, пров. Лесопарковский 1-й, 3, 7, просп. Жуковского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академика Проскуры, 3, 3-Б, Астрономическая, 15, 35-А, 35-Е, 35-З, 35-В, 35-Г, 35-І, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, Старошишковская, 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Без горячего водоснабжения с 23 июля до 04.08 будут оставаться и местные по следующим адресам: пров. Двадцать Третьего Августа – все дома, просп. Науки, 45-А, 64, 64-А, 64-Б, 66, 66-А, 67, 68, 68-а, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61-А.

Сюда же относятся и Очаковская, Деревянка, Космонавтов, Старицкого, Профессорская, Клочковская, Двадцать Третьего Августа, Станислава Парталы, Мозаичный, Часовых Неба, Гаспринского, Генриха Алтуняна и Александра Олеся.

Специалисты горводоканала просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. А для того, чтобы увидеть, входит ли именно ваш дом в перечень, где будут применяться ограничения, проверяйте официальные ресурсы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что хотят изменить для украинцев, перечень нововведений.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области: что предусматривает поддержка для украинцев.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, как влияет доход на помощь.