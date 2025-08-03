В течение следующей недели с 4 по 10 августа 2025 года в Харьковской области будут применяться локальные графики отключения света и газа.

Облэнерго и "Газсети" предупредили, какие графики отключения света и газа будут действовать в Харьковской области 4-10 августа 2025 года, пишет Politeka.

Что касается графиков отключения света в Харьковской области, то на следующей неделе они коснутся, в частности, Песочинской поселковой территориальной общины. По данным облэнерго, в понедельник, 4 августа, с 9:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жители поселка Песочин по следующим адресам:

ул. Парковая (полностью);

ул. Соборная (д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А);

ул. Спортивная (д. 74, 76, 78, 79, 80, 80А, 82, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96В, 96 100, 100А, 11, 102, 103).

Относительно временных отключений газа – в течение недели они планируются, в частности, в пределах Слобожанской городской территориальной гобщины, пишет Politeka. Змиевское УЭГХ "Газораспределительные сети Украины" предупреждает, что в многоквартирных домах Слобожанского временно приостановят распределение природного газа в связи с проведением технического обслуживания внутридомовых систем.

Работы будут продолжаться в будние дни примерно с 9:00 до 16:30 в разных домах по улице Сергея Закоры: 4 августа – дом. 16, 5 – 24/ст.91, 6 – 26/ст.90, 7 – 27/ст.39, 29/ст.40, 8 августа – 18.

Информация о графиках отключения света и газа на следующую неделю в других населенных пунктах Харьковской области еще будет обновляться, поэтому следите за официальными страницами своей территориальной общины и облэнерго.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.

Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.

Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.