Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області можна знайти за допомогою державних і волонтерських платформ, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з офіційною інформацією, в Україні проживання без оплати для внутрішньо переміщених осіб надається фізичними особами, закладами приватної, комунальної та державної форм власності. Щоб дізнатись більше про доступні варіанти, рекомендують користуватись платформою "Там, де вас чекають". Вона дозволяє переглянути дані про кількість доступних прихистків у регіоні, вільні місця та номери контактних центрів для розміщення.

Щоб знайти приватний дім, створено спеціальний ресурс "Прихисток". Для користування сервісом потрібно зайти на сайт, обрати "Знайти житло", вказати "Україна", вибрати регіон, кількість осіб, склад родини та ознайомитись з наявними оголошеннями. Після цього можна зв’язатись із власниками безпосередньо. Альтернативою виступає волонтерська платформа "Допомагай", що має схожий принцип пошуку.

Також проживання забезпечують обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони надають безкоштовне соціальне житло в межах місць компактного поселення. Повідомити про потребу в такому розміщенні можна відповідальним особам під час евакуації, представникам гуманітарних штабів або представникам влади після прибуття до нового місця.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області також можна отримати, звернувшись до відповідних служб через гарячі лінії або під час реєстрації в гуманітарних штабах.

