Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається в межах програми RISE, яку впроваджує релігійна місія «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.

Як йдеться на їхній офіційній сторінці у Facebook, така грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області справді важлива для найвразливіших категорій.

Вона орієнтована на людей із числа внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про жителів нашого регіону, що постраждали від бойових дій, переїхали з небезпечних територій чи живуть близько до лінії фронту.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області не є фіксованим. У кожному випадку все залежить від конкретної ситуації заявника. Оцінюються індивідуальні обставини, і саме на їх основі визначається сума виплати.

Щоб отримати кошти, потрібно пройти реєстрацію. Для цього слід звернутися до одного з пунктів прийому. Наразі такий пункт діє за адресою вулиця Мала Арнаутська, 88. Саме тут приймають заявки, консультують і пояснюють умови участі в програмі.

Особлива увага приділяється тим, хто змушений був покинути прифронтові або окуповані регіони. Важливим критерієм є також час переїзду. Якщо переселення відбулося не пізніше, ніж за 30 днів до моменту звернення, людина може розраховувати на підтримку.

А ще у фокусі ті, хто досі проживає в межах 30-кілометрової зони від фронту. Окрім цього, також передбачена екстрена фінансова підтримка. Це своєрідна подушка безпеки на кілька місяців. Виплата складає 3600 гривень на особу щомісячно. Розрахована вона на три місяці. Максимальна кількість одержувачів в одному домогосподарстві - чотири людини.

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