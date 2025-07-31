Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области становится настоящим спасательным кругом для многих людей.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках программы RISE, которую внедряет религиозная миссия «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.

Как говорится на их официальной странице Facebook, такая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области действительно важна для самых уязвимых категорий.

Она ориентирована на людей из числа внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. Речь идет о жителях нашего региона, пострадавших от боевых действий, переехавших с опасных территорий или живущих близко к линии фронта.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области не фиксирован. В любом случае все зависит от конкретной ситуации заявителя. Оцениваются личные происшествия, и конкретно на их базе определяется сумма выплаты.

Чтобы получить средства, нужно пройти регистрацию. Для этого следует обратиться в один из пунктов приема. Пока такой пункт действует по адресу улица Малая Арнаутская, 88. Именно здесь принимают заявки, консультируют и объясняют условия участия в программе.

Особое внимание уделяется тем, кто вынужден был покинуть прифронтовые или оккупированные регионы. Важным критерием также время переезда. Если переселение произошло не позднее чем за 30 дней до момента обращения, человек может рассчитывать на поддержку.

А еще в фокусе те, кто до сих пор проживает в пределах 30-километровой зоны от фронта. Кроме того, также предусмотрена экстренная финансовая поддержка. Это своеобразная подушка безопасности на несколько месяцев. Выплата составляет 3600 гривен на человека ежемесячно. Рассчитана она на три месяца. Максимальное количество получателей в одном домохозяйстве – четыре человека.

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