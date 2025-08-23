Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области можно получить, обратившись в соответствующие службы.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно официальной информации, в Украине проживание без оплаты для внутриперемещенных лиц предоставляется физическими лицами, учреждениями частной, коммунальной и государственной форм собственности. Чтобы узнать больше о доступных вариантах, рекомендуется использовать платформу "Там, где вас ждут". Она позволяет просматривать данные о количестве доступных приютов в регионе, свободных местах и номерах контактных центров для размещения.

Чтобы найти частный дом, создан специальный ресурс "Прихисток". Для использования сервиса нужно зайти на сайт, выбрать "Знайти житло", указать "Україна", выбрать регион, количество человек, состав семьи и ознакомиться с имеющимися объявлениями. После этого можно связаться с владельцами напрямую. Альтернативой выступает волонтерская платформа "Допомагай", имеющая схожий принцип поиска.

Также проживание обеспечивают областные военные администрации и органы местного самоуправления. Они предоставляют бесплатное социальное жилье в пределах мест компактного поселения. Сообщить о необходимости в таком размещении можно ответственным лицам во время эвакуации, представителям гуманитарных штабов или представителям власти по прибытии в новое место.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области можно получить, обратившись в соответствующие службы через горячие линии или во время регистрации в гуманитарных штабах.

