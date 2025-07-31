Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стосується мешканців Козятина, повідомляє Politeka.

Раніше жителям міста повідомляли про наміри підвищити тарифи на комунальні послуги у Вінницькій області. Про це йшлося на офіційній сторінці міськради в Facebook.

А тепер підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вже стало реальністю. КП «Чисте місто» повідомило, що нові розцінки набрали чинності з 1 липня. Відповідне рішення ухвалили 4 липня під час засідання виконкому Козятинської міської ради.

Тож тепер за вивезення та захоронення сміття доводиться платити більше. Вартість тепер складає 25 гривень 60 копійок на місяць з кожного мешканця. Попередня ціна була встановлена ще у грудні 2018 року і становила 16 гривень 30 копійок.

За словами міського голови міста, попередня ціна давно не відповідала реальній собівартості. КП «Чисте місто» змушене було ініціювати зміну розцінок через подорожчання палива, запчастин та зростання мінімальної заробітної плати.

Окремо зазначається, що більші цифри у платіжках поки не торкнуться сіл, які входять до складу громади. Там ціна залишиться без змін до кінця року.

КП «Чисте місто» звертається до жителів із проханням не забувати про необхідність укладення договорів на вивезення сміття. Це можна зробити або в центрі надання адміністративних послуг на вулиці Незалежності, або безпосередньо в офісі підприємства на вулиці Довженка.

Нагадаємо, що ще у травні з'явилась інформація про можливе зростання вартості. Козятинська міська рада надала офіційне повідомлення про наміри підприємства змінити розцінки на послуги з управління побутовими відходами. Мова йшла якраз про збирання та перевезення сміття у самому Козятині та селищі Залізничне.

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