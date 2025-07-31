Местным жителям следует знать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области касается жителей Казатина, сообщает Politeka.

Ранее жителям города сообщалось о намерениях повысить тарифы на коммунальные услуги в Винницкой области. Об этом говорилось на официальной странице горсовета в Facebook.

А теперь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало реальностью. КП «Чистый город» сообщило, что новые расценки вступили в силу с 1 июля. Соответствующее решение было принято 4 июля во время заседания исполкома Казатинского городского совета.

Теперь за вывоз и захоронение мусора приходится платить больше. Стоимость теперь составляет 25 гривен 60 копеек в месяц каждого жителя. Предварительная цена была установлена еще в декабре 2018 года и составила 16 гривен 30 копеек.

По словам мэра города, предыдущая цена давно не соответствовала реальной себестоимости. КП «Чистый город» вынуждено было инициировать изменение расценок из-за подорожания топлива, запчастей и роста минимальной заработной платы.

Отдельно отмечается, что большие цифры в платежках пока не коснутся сел, входящих в общину. Там цена останется по-прежнему до конца года.

КП «Чистый город» обращается к жителям с просьбой не забывать о необходимости заключения договоров на вывоз мусора. Это можно сделать либо в центре предоставления административных услуг на улице Независимости, либо непосредственно в офисе предприятия по улице Довженко.

Напомним, что еще в мае появилась информация о возможном росте стоимости. Казатинский городской совет предоставил официальное уведомление о намерениях предприятия изменить расценки на услуги по управлению бытовыми отходами. Речь шла как раз о сборе и перевозке мусора в самом Казатине и поселке Железнодорожное.

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