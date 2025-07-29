Протягом трьох днів із 30 липня по 1 серпня 2025 року діятимуть локальні графіки відключення світла на території Сумської області.

Обленерго попередило, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Сумській області з 30 липня по 1 серпня 2025 року, пише Politeka.

Планові відключення електроенергії в середу та четвер відбудуться в межах Садівської сільської територіальної громади в Сумській області:

30 липня з 8:00 до 16:30 – у селах Терешківка (по вулицях Шкільна та Надʼярна) та Великі Вільми (вул. Травнева);

31 липня з 8:43 до 20:43 – у с. Шпилівка.

У пʼятницю, 1 серпня, як попереджає обленерго, часткові знеструмлення також відбудуться на території Недригайлівської громади в Роменському районі. Як повідомляє Politeka, без електроенергії з 8:00 до 15:00 тимчасово залишаться мешканці селища Недригайлів за такими адресами:

вул. Миру 1-7 (по непарній стороні);

Паркова 1-11, 13, 2/1, 2/2;

Соборна 1-50, 52;

Шевченка 31, 35, 37, 39, 41-46, 48, 63;

пров. Лесі Українки 13.

Крім того, знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, торкнуться частини мешканців населених пунктів Віхове та Луки.

Також 1 серпня графік відключення світла діятимуть для мешканців селища Степанівка Сумської області. З 8:00 до 15:15 без електроенергії залишаться будинки по вулицях Квітнева, Заозерна, Конотопська, Конотопський Шлях, Мацака, Сонячна, Степанівська, Центральна, Ювілейна, Юнака, провулку Степанівський.

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