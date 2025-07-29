Обленерго попередило, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Сумській області з 30 липня по 1 серпня 2025 року, пише Politeka.
Планові відключення електроенергії в середу та четвер відбудуться в межах Садівської сільської територіальної громади в Сумській області:
- 30 липня з 8:00 до 16:30 – у селах Терешківка (по вулицях Шкільна та Надʼярна) та Великі Вільми (вул. Травнева);
- 31 липня з 8:43 до 20:43 – у с. Шпилівка.
У пʼятницю, 1 серпня, як попереджає обленерго, часткові знеструмлення також відбудуться на території Недригайлівської громади в Роменському районі. Як повідомляє Politeka, без електроенергії з 8:00 до 15:00 тимчасово залишаться мешканці селища Недригайлів за такими адресами:
- вул. Миру 1-7 (по непарній стороні);
- Паркова 1-11, 13, 2/1, 2/2;
- Соборна 1-50, 52;
- Шевченка 31, 35, 37, 39, 41-46, 48, 63;
- пров. Лесі Українки 13.
Крім того, знеструмлення, повʼязані з проведенням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, торкнуться частини мешканців населених пунктів Віхове та Луки.
Також 1 серпня графік відключення світла діятимуть для мешканців селища Степанівка Сумської області. З 8:00 до 15:15 без електроенергії залишаться будинки по вулицях Квітнева, Заозерна, Конотопська, Конотопський Шлях, Мацака, Сонячна, Степанівська, Центральна, Ювілейна, Юнака, провулку Степанівський.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.
Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.
Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.