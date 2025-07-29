В течение трех дней с 30 июля по 1 августа 2025 года будут действовать локальные графики отключения света на территории Сумской области.

Облэнерго предупредило, какие графики отключения света будут применяться в Сумской области с 30 июля по 1 августа 2025 года, пишет Politeka.

Плановые отключения электроэнергии в среду и четверг состоятся в пределах Садовской сельской территориальной общины в Сумской области:

30 июля с 8:00 до 16:30 – в селах Терешковка (по улицам Школьная и Надьярная) и Великие Вильмы (ул. Майская);

31 июля с 8:43 до 20:43 – в с. Шпилевка.

В пятницу, 1 августа, как предупреждает облэнерго, частичные обесточения также состоятся на территории Недригайловской общины в Роменском районе. Как сообщает Politeka, без электроэнергии с 8:00 до 15:00 временно останутся жители поселка Недригайлов по следующим адресам:

ул. Мира 1-7 (по нечетной стороне);

Парковая 1-11, 13, 2/1, 2/2;

Соборная 1–50, 52;

Шевченко 31, 35, 37, 39, 41-46, 48, 63;

пер. Леси Украинки 13.

Кроме того, обесточения, связанные с проведением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи, затронут часть жителей населенных пунктов Вихово и Луки.

Также 1 августа график отключения света будет действовать для жителей поселка Степановка Сумской области. С 8:00 до 15:15 без электроэнергии останутся дома по улицам Квитневая, Заозерная, Конотопская, Конотопский Путь, Мацака, Солнечная, Степановская, Центральная, Юбилейная, Юнака, переулка Степановский.

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