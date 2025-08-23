Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області знову змусить місцевих мешканців спустошувати свої гаманці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться водопостачання, водовідведення та вивезення сміття в одному з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП "Юріївські житлово-комунальні послуги", у Юріївці, що знаходиться в Дніпропетровській області, планують підвищити тарифи. Оголошення вже з’явилося на їх офіційному сайті.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановане на підставі чинного законодавства та оновлених правил формування цін, які встановив Кабінет Міністрів України.

Діючі розцінки вже не відповідають реальним витратам підприємства. Враховуючи зростання вартості електроенергії, матеріалів та необхідність оновлення витрат за фактичним обсягом ЖКП, компанія виступила з ініціативою змінити ціни.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами. Для населення вода подорожчає з 53,06 до 69,38 гривні за куб, а водовідведення зросте з 164,77 до 187,53.

Бюджетним установам доведеться платити 72,69 гривні за куб води та 196,46 гривні за каналізацію. Інші споживачі також побачать зростання до 75,99 та 205,39 гривні відповідно.

Щодо сміття, тут стрибок цін буде ще помітнішим. Найбільший удар по гаманцю відчують прості мешканці, які платили 35 грн на місяць, а тепер будуть змушені викладати 67,86. За розміщення відходів на полігоні ціна зросте з 65,82 до 174,93 грн за куб.

Для бюджетних і комерційних структур розцінки також виростуть майже вдвічі, що створює додаткове фінансове навантаження.

Пропозиції та зауваження місцеві мешканці могли надсилати до 24 липня 2025 року. Їх приймали у письмовій формі за адресою: селище Юріївка, вулиця Центральна, 89-А. Також звернення приймалися електронною поштою.

