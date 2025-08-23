Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области снова заставит местных жителей опустошать свои кошельки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется водоснабжения, водоотвода и вывоза мусора в одном из населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют в КП "Юриевские жилищно-коммунальные услуги", в находящейся в Днепропетровской области Юрьевке планируют повысить тарифы. Объявление уже появилось на их официальном сайте.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области запланировано на основании действующего законодательства и обновленных правил формирования цен, установленных Кабинетом Министров Украины.

Действующие расценки уже не соответствуют реальным затратам предприятия. Учитывая рост стоимости электроэнергии, материалов и необходимость обновления затрат по фактическому объему ЖКУ, компания выступила с инициативой изменить цены.

Новые цены охватывают централизованное водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами. Для населения вода подорожает с 53,06 до 69,38 гривны за куб, а водоотвод вырастет со 164,77 до 187,53.

Бюджетным учреждениям придется платить 72,69 грн за куб воды и 196,46 грн за канализацию. Другие потребители также увидят рост до 75,99 и 205,39 гривен соответственно.

Относительно мусора, здесь скачок цен будет еще более заметным. Самый большой удар по кошельку ощутят простые жители, которые платили 35 грн в месяц, а теперь будут вынуждены выкладывать 67,86. При размещении отходов на полигоне цена вырастет с 65,82 до 174,93 грн за куб.

Для бюджетных и коммерческих структур расценки также вырастут почти вдвое, что создает дополнительную финансовую нагрузку.

Предложения и замечания местные жители могли посылать до 24 июля 2025 года. Их принимали в письменной форме по адресу: поселок Юрьевка, Центральная улица, 89-А. Также обращения принимались по электронной почте.

