Наприкінці липня 2025 року, 29-31 числа, в Харківській області знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило, які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області в період із 29 по 31 липня 2025 року, пише Politeka.

Мова йде саме про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових ремонтних робіт у електромережах. Триватимуть обмеження приблизно по 8 годин на добу.

Зокрема Мереф’янське районне відділення АТ "Харківобленерго" повідомляє, що в вівторок, 29 липня з 9:00 до 17:00 графік відключення світла буде застосовано у місті Мерефа в районі вулиці Конституції (від гори та до мосту).

Крім того, у вівторок без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці Височанської селищної територіальної громади в Харківській області, повідомляє Politeka. Знеструмлення також плануються в період із 9 до 17 години та зачеплять такі населені пункти:

селище Високий (вул.Весела, 10, вул.Українська, 60, сад.тов."Відпочинок", буд.20);

селище Покотилівка (вулиця Зелена, б.10).

У межах Люботинської територіальної громади графіки відключення світла діятимуть у середу, 30 липня, приблизно з 9:00 до 17:00 у місті Люботин частково по вулицях Короленка, Караванська, Каштанова, Романа Лисенка, Павла Глазового, Соняшникова, провулку Павла Чубинського.

А в четвер, 31 числа, без електропостачання залишиться частина мешканців Люботина, які проживають по вул. Дмитрівська, Княжа, Коцюбинського, Садова, Білогірська, Бєляєвська, Державна, Курортна, Крута, Лисенка, Нове Життя, Огородна, Полтавський Шлях, Рєпіна, Ромашкова, Хижного, а також низки провулків.

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