Це дозволило б продовжити роботи на полях та гарантувати продовольчу безпеку, уникнувши повторного дефіциту продуктів у Вінницькій області.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області цього року може стати суттєвою проблемою через несприятливі погодні умови, зазначає Politeka.

Весняні заморозки, а також раннє літнє потепління значно вплинули на врожайність регіону.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, найбільших втрат зазнали традиційні олійні культури, особливо соняшник. Водночас цьогорічний урожай все ж дозволяє повністю покрити внутрішнє споживання олії та підтримати експортні поставки.

Найбільше постраждали поля кукурудзи. За попередніми оцінками, шкода охопила понад 500 тисяч гектарів. Через це саме кукурудзяні культури можуть стати дефіцитними в області. Частина господарств уже переорювала ділянки під озимі культури, однак фінансові ресурси для подальших посівів обмежені.

Аграрії звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням про надання фінансової підтримки на гектар. Це дозволило б продовжити роботи на полях та гарантувати продовольчу безпеку, уникнувши повторного дефіциту продуктів у Вінницькій області.

Станом на сьогодні в регіоні зібрано близько 24,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, і обсяг продовжує зростати. Денис Марчук також додав, що цьогорічні жнива відстають приблизно на два тижні у порівнянні з минулим роком через поєднання посухи та надмірних опадів у липні. Проте зібраний урожай дає підстави очікувати загальний показник близько 56 мільйонів тонн, з яких щонайменше 40 мільйонів можуть бути експортовані, забезпечуючи стабільні поставки українського зерна на світові ринки.

Джерело: uacouncil.org

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: нові цифри суттєво вдарили по гаманцях.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: що почало різко зникати з магазинів.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого з мешканців це торкнулося.