Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, избежав повторного дефицита продуктов в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области в этом году может стать существенной проблемой из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает Politeka.

Весенние заморозки, а также раннее летнее потепление оказали большое влияние на урожайность региона.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, наибольшие потери понесли традиционные масличные культуры, особенно подсолнечник. В то же время урожай этого года позволяет полностью покрыть внутреннее потребление масла и поддержать экспортные поставки.

Больше всего пострадали поля кукурузы. По предварительным оценкам, ущерб охватил более 500 тысяч гектаров. Поэтому кукурузные культуры могут стать дефицитными в области. Часть хозяйств уже перепахивала участки под озимые культуры, однако финансовые ресурсы для последующих посевов ограничены.

Аграрии обратились в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины с просьбой о предоставлении финансовой поддержки на гектар. Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, избежав повторного дефицита продуктов в Винницкой области.

По состоянию на сегодняшний день в регионе собрано около 24,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, и объем продолжает расти. Денис Марчук также добавил, что нынешняя жатва отстает примерно на две недели по сравнению с прошлым годом из-за сочетания засухи и чрезмерных осадков в июле. Однако собранный урожай дает основания ожидать общий показатель около 56 миллионов тонн, из которых не менее 40 миллионов могут быть экспортированы, обеспечивая стабильные поставки украинского зерна на мировые рынки.

Источник: uacouncil.org

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: новые цифры существенно ударили по кошелькам.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: начало резко исчезать из магазинов.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: кого из жителей это коснулось.