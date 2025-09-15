У Дніпропетровській області діють державні програми, що дозволяють для ВПО та інших вразливих категорій отримати безкоштовне житло.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається в межах кількох ініціатив і стає реальною підтримкою для тих, хто залишився без власного дому через війну, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області регулюється законодавством про житловий фонд соціального призначення.

Цей документ визначає правила надання соціальних квартир для військових, переселенців, людей з інвалідністю, сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також для родин загиблих воїнів.

Отримати дах над головою можуть і ті, чиї будинки були знищені чи пошкоджені. Однак, процес не є швидким і вимагає збору значної кількості документів та очікування у черзі.

Цьогоріч особливу увагу держава приділяє людям з уразливих категорій. Йдеться про родини з дітьми, осіб похилого віку та людей з інвалідністю.

Для внутрішньо переміщених осіб передбачено як нові квартири у тилових регіонах, так і службові приміщення на тимчасовій основі. Військовим зазвичай виділяють новобудови або квартири, які були відремонтовані за рахунок держави чи міжнародних донорів.

Однією з ключових програм, що дозволяє отримати підтримку, є "єВідновлення". Вона спрямована на переселенців та громадян, чиї оселі були зруйновані.

Допомога надається у вигляді сертифікатів на купівлю нового дому або коштів на будівництво. Це дає можливість людям почати відновлення власного життя після втрати дому.

Окрім цього, у Дніпропетровській області працює програма "Доступне житло", яка не надає для ВПО дім повністю безкоштовно, а передбачає відшкодування до 30 відсотків вартості квартири Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.

