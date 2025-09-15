Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках нескольких инициатив и становится реальной поддержкой для тех, кто остался без собственного дома из-за войны, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области регулируется законодательством о жилом фонде социального назначения.
Этот документ определяет правила предоставления социальных квартир для военных, переселенцев, людей с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для семей погибших воинов.
Получить крышу над головой могут и те, чьи дома были уничтожены или повреждены. Однако процесс не является быстрым и требует сбора значительного количества документов и ожиданий в очереди.
В этом году особое внимание государство уделяет людям из уязвимых категорий. Речь идет о семьях с детьми, стариках и людях с инвалидностью.
Для внутриперемещенных лиц предусмотрены как новые квартиры в тыловых регионах, так и служебные помещения на временной основе. Военным обычно выделяют новостройки или квартиры, отремонтированные за счет государства или международных доноров.
Одной из ключевых программ, позволяющей получить поддержку, является "Восстановление". Она направлена на переселенцев и граждан, чьи дома были разрушены.
Помощь оказывается в виде сертификатов на покупку нового дома или средств на строительство. Это позволяет людям начать восстановление собственной жизни после потери дома.
Кроме того, в Днепропетровской области работает программа "Доступное жилье", которая не предоставляет для ВПЛ дом полностью бесплатно, а предусматривает возмещение до 30 процентов стоимости квартиры Фондом содействия молодежному жилищному строительству.
