В Днепропетровской области действуют государственные программы, позволяющие для ВПЛ и других уязвимых категорий получить бесплатное жилье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках нескольких инициатив и становится реальной поддержкой для тех, кто остался без собственного дома из-за войны, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области регулируется законодательством о жилом фонде социального назначения.

Этот документ определяет правила предоставления социальных квартир для военных, переселенцев, людей с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для семей погибших воинов.

Получить крышу над головой могут и те, чьи дома были уничтожены или повреждены. Однако процесс не является быстрым и требует сбора значительного количества документов и ожиданий в очереди.

В этом году особое внимание государство уделяет людям из уязвимых категорий. Речь идет о семьях с детьми, стариках и людях с инвалидностью.

Для внутриперемещенных лиц предусмотрены как новые квартиры в тыловых регионах, так и служебные помещения на временной основе. Военным обычно выделяют новостройки или квартиры, отремонтированные за счет государства или международных доноров.

Одной из ключевых программ, позволяющей получить поддержку, является "Восстановление". Она направлена ​​на переселенцев и граждан, чьи дома были разрушены.

Помощь оказывается в виде сертификатов на покупку нового дома или средств на строительство. Это позволяет людям начать восстановление собственной жизни после потери дома.

Кроме того, в Днепропетровской области работает программа "Доступное жилье", которая не предоставляет для ВПЛ дом полностью бесплатно, а предусматривает возмещение до 30 процентов стоимости квартиры Фондом содействия молодежному жилищному строительству.

