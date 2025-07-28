Облэнерго предупредило, какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области в период с 29 по 31 июля 2025 года, пишет Politeka.
Речь идет именно о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых ремонтных работ в электросетях. Длиться ограничения будут примерно по 8 часов в сутки.
В частности, Мерефянское районное отделение АО "Харьковоблэнерго" сообщает, что во вторник, 29 июля с 9:00 до 17:00 график отключения света будет применен в городе Мерефа в районе улицы Конституции (от горы и до моста).
Кроме того, во вторник без электроэнергии временно останутся некоторые жители Высочанской поселковой территориальной общины в Харьковской области, сообщает Politeka. Обесточение также планируется в период с 9 до 17 часов и затронет следующие населенные пункты:
- поселок Высокий (ул.Веселая, 10, ул.Украинская, 60, сад.тов."Отдых", д.20);
- поселок Покотиловка (улица Зеленая, д.10).
В пределах Люботинской территориальной общины графики отключения света будут действовать в среду, 30 июля, примерно с 9:00 до 17:00 в городе Люботин частично по улицам Короленко, Караванская, Каштановая, Романа Лысенко, Павла Глазового, Подсолнечная, переулка Павла Чубинского.
А в четверг, 31 числа, без электроснабжения останется часть жителей Люботина, проживающих на ул. Дмитровская, Княжая, Коцюбинского, Садовая, Белогорская, Беляевская, Государственная, Курортная, Крутая, Лысенко, Новая Жизнь, Огородная, Полтавский Путь, Репина, Ромашковая, Хижного, а также ряда переулков.
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