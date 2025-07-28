У місті діє тимчасове обмеження руху транспорту в Харкові, проте лише на окремій ділянці дороги.

Обмеження руху транспорту в Харкові носить тимчасовий характер, проте варто знати про дати тимчасових незручностей, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні міської ради Харкова.

У місті діє тимчасове обмеження руху транспорту в Харкові на узвозі Клочківському поблизу Зоологічного мосту. Обмеження триватимуть з 28 по 31 перше липня включно. Щодня у цей період проїзд буде обмежено з сьомої тридцять ранку до п’ятої години вечора.

За інформацією, яку надали в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, тимчасові незручності пов’язані з проведенням робіт, які виконує спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд». Роботи мають на меті благоустрій території та впорядкування зелених зон уздовж цієї ділянки дороги.

Незважаючи на це, пропуск автотранспорту на вказаній ділянці буде забезпечено. Автівки зможуть проїхати смугою, яка залишається вільною від техніки та працівників, зайнятих виконанням робіт. Це дозволить мінімізувати затори та уникнути повного перекриття пересування.

Крім того, трамвайне сполучення на цій ділянці буде функціонувати у звичному режимі. Проїзд трамваїв не обмежується — їхній рух забезпечено безперешкодно, що дозволяє громадському транспорту й далі обслуговувати мешканців міста без збоїв.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, заздалегідь планувати маршрути, зважати на обмеження руху транспорту в Харкові в організації дорожнього пересування, а також дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та рекомендацій комунальних служб.

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