В городе действует временное ограничение движения транспорта в Харькове, однако только на отдельном участке дороги.

Ограничение движения транспорта в Харькове носит временный характер, однако следует знать о датах временных неудобств, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении городского совета Харькова.

В городе действует временное ограничение движения транспорта в Харькове на спуске Клочковского вблизи Зоологического моста. Ограничения продлятся с 28 по 31 июля включительно. Ежедневно в этот период проезд будет ограничен с семи тридцати утра до пяти часов вечера.

По информации, предоставленной в Департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского городского совета, временные неудобства связаны с проведением работ, которые выполняет специализированное коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой».

Несмотря на это, пропуск автотранспорта на указанном участке будет обеспечен. Автомобили смогут проехать полосой, которая остается свободной от техники и работников, занятых выполнением работ. Это позволит минимизировать пробки и избежать полного перекрытия передвижения.

Кроме того, трамвайное сообщение на этом участке будет функционировать в обычном режиме. Проезд трамваев не ограничивается — их движение обеспечено беспрепятственно, что позволяет общественному транспорту продолжать обслуживать жителей города без сбоев.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты, учитывать ограничения движения транспорта в Харькове в организации дорожного передвижения, а также соблюдать временные дорожные знаки и рекомендации коммунальных служб.

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