Обмеження руху транспорту в Харкові вводиться лише на тимчасовий період, проте потрібно знати, скільки днів та на яких вулицях будуть труднощі, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 15 по 20 вересня на ділянці біля перехрестя проспекту Тракторобудівників та вулиці Єдності запровадять тимчасові зміни в організації дорожнього пересування. Йдеться про трамвайний переїзд, де у період з 9 години ранку до 17 години вечора з 15 по 20 вересня діятиме обмеження руху транспорту в Харкові.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що такі заходи стали необхідними через проведення ремонтних робіт на трамвайній колії. Роботи виконує комунальне підприємство «Харківський метрополітен», яке взяло на себе завдання відновити цю ділянку колії для забезпечення безпечного й безперебійного руху міського електротранспорту.

Щоб уникнути повного перекриття переїзду та надмірних незручностей для водіїв, організатори робіт передбачили спеціальну схему. Пропуск автомобілів здійснюватиметься тією смугою дороги, яка залишатиметься вільною від ремонтних робіт. Таким чином, пересування не зупиниться повністю, однак водіям доведеться врахувати певні затримки й планувати свої маршрути заздалегідь.

У міській адміністрації підкреслили, що такі заходи мають тимчасовий характер, а після завершення ремонту пересування на цій ділянці буде відновлено у звичайному режимі. Мета обмеження руху транспорту в Харкові полягає у покращенні інфраструктури та підвищенні безпеки транспорту, тож водіїв і пасажирів просять із розумінням поставитися до можливих незручностей.

