Ограничение движения транспорта в Харькове вводится только на временный период, однако нужно знать, сколько дней и на каких улицах будут сложности, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

С 15 по 20 сентября на участке у перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Единства будут введены временные изменения в организации дорожного передвижения. Речь идет о трамвайном переезде, где в период с 9 часов утра до 17 часов вечера с 15 по 20 сентября будет действовать ограничение движения транспорта в Харькове.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства объяснили, что такие мероприятия стали необходимыми из-за проведения ремонтных работ на трамвайном пути. Работы выполняет коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен», которое взяло на себя задачу восстановить этот участок пути для обеспечения безопасного и бесперебойного движения городского электротранспорта.

Чтобы избежать перекрытия переезда и чрезмерных неудобств для водителей, организаторы работ предусмотрели специальную схему. Пропуск автомобилей будет осуществляться по той полосе дороги, которая будет оставаться свободной от ремонтных работ. Таким образом, передвижение не остановится полностью, однако водителям придется учесть задержки и планировать свои маршруты заранее.

В городской администрации подчеркнули, что такие меры носят временный характер, а после завершения ремонта передвижение на этом участке будет возобновлено в обычном режиме. Цель ограничения движения транспорта в Харькове состоит в улучшении инфраструктуры и повышении безопасности транспорта, поэтому водителей и пассажиров просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

