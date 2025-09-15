Водіїв закликають з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Києві та, за можливості, обирати альтернативні шляхи для пересування.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на декількох ділянках доріг української столиці, тому варто знати про ці незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті КМДА.

У столиці з 15 вересня і до 3 жовтня триватимуть дорожні роботи, через які вводиться обмеження руху транспорту в Києві Броварським проспектом у Дніпровському районі.

Згідно з планами, комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району має провести ремонтні роботи з відновлення верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи охоплять усю протяжність Броварського проспекту в обох напрямках, що робить їх масштабними та важливими для забезпечення належної якості дорожнього полотна.

Процес ремонту здійснюватиметься поетапно, аби максимально зменшити навантаження. Проте, попри таку організацію, уникнути часткових обмежень транспорту не вдасться. Водіїв заздалегідь попереджають про можливі затримки та рекомендують завчасно планувати свої маршрути з урахуванням змін.

У Київавтодорі наголошують, що ці роботи є необхідними для підтримання транспортної інфраструктури столиці у належному стані, адже Броварський проспект — одна з ключових магістралей міста, яка щоденно витримує великий потік автомобілів. Саме тому відновлення асфальтового покриття дозволить підвищити рівень безпеки та покращити комфорт водіїв і пасажирів.

У комунальній корпорації перепрошують мешканців та гостей міста за тимчасові незручності, які можуть виникнути в період проведення ремонтних робіт. Разом з тим підкреслюють, що оновлене дорожнє покриття значно продовжить експлуатаційний термін магістралі, а це означає менше аварійних ситуацій і стабільніший рух транспорту в майбутньому.

Водіїв закликають з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Києві та, за можливості, обирати альтернативні шляхи для пересування протягом усього періоду з 15 вересня по 3 жовтня.

