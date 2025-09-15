Водителей призывают с пониманием отнестись к ограничению движения транспорта в Киеве и, по возможности, выбирать альтернативные пути для передвижения.

Ограничение движения транспорта в Киеве вводится на нескольких участках дорог украинской столицы, поэтому следует знать об этих неудобствах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В столице с 15 сентября по 3 октября будут продолжаться дорожные работы, из-за которых вводится ограничение движения транспорта в Киеве Броварским проспектом в Днепровском районе.

Согласно планам, коммунальное предприятие ШЭУ Днепровского района должно провести ремонтные работы по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы охватят всю протяженность Броварского проспекта по обоим направлениям, что делает их масштабными и важными для обеспечения надлежащего качества дорожного полотна.

Процесс ремонта будет осуществляться поэтапно, чтобы максимально снизить нагрузку. Однако несмотря на такую ​​организацию избежать частичных ограничений транспорта не удастся. Водителей заранее предупреждают о возможных задержках и рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

В Киевавтодоре отмечают, что эти работы необходимы для поддержания транспортной инфраструктуры столицы в надлежащем состоянии, ведь Броварской проспект — одна из ключевых магистралей города, ежедневно выдерживающая большой поток автомобилей. Поэтому восстановление асфальтового покрытия позволит повысить уровень безопасности и улучшить комфорт водителей и пассажиров.

В коммунальной корпорации извиняются жители и гости города за временные неудобства, которые могут возникнуть в период проведения ремонтных работ. Вместе с тем подчеркивают, что обновленное дорожное покрытие значительно продлит эксплуатационный срок магистрали, что означает меньше аварийных ситуаций и более стабильное движение транспорта в будущем.

Водителей призывают с пониманием отнестись к ограничению движения транспорта в Киеве и, по возможности, выбирать альтернативные пути для передвижения в течение всего периода с 15 сентября по 3 октября.

