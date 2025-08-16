Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області знову доступна для тих, хто потребує підтримки, тож розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області передбачає, що її розмір визначається окремо для кожного випадку, повідомляє Politeka.

Про це інформують організатори у Facebook.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається в межах ініціативи RISE, яку втілює релігійна місія «Карітас-Спес Одеса». Виплати призначені місцевим, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, проживають в нашому регіоні та постраждали внаслідок бойових дій.

Щоб отримати кошти, потрібно попередньо зареєструватися і звернутися до одного з пунктів прийому за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88. Саме тут можна подати заявку і дізнатися, чи відповідаєте ви умовам програми.

Як зазначено у повідомленні, грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області призначається індивідуально. Розмір виплат залежить від обставин і конкретної ситуації заявника.

Найперше це стосується тих, хто нещодавно переїхав з прифронтових територій або тимчасово окупованих регіонів. Важливо, щоб переселення відбулося не пізніше, ніж за 30 днів до подачі заявки. Також у фокусі програми люди, які залишилися жити в межах 30-кілометрової зони від фронту.

Окремо передбачено екстрену підтримку. Це певна фінансова подушка на три місяці вперед. Йдеться про суму в 3600 гривень на одну особу щомісяця. Максимальна кількість отримувачів у межах одного домогосподарства — чотири особи. Тобто родина може отримати до 43 000 гривень.

Кошти виплачуються лише тим, хто не отримував аналогічну підтримку від інших благодійних чи гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців. Ще одна умова - відсутність попередньої участі в проєктах «Карітас-Спес».

