Денежная помощь для пенсионеров в Одессе снова доступна тем, кто нуждается в поддержке, так что рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предусматривает, что его размер определяется отдельно для каждого случая, сообщает Politeka.

Об этом информируют организаторы Facebook.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках инициативы RISE, которую реализует религиозная миссия «Каритас-Спес Одесса». Выплаты назначены местным, имеющим статус внутренне перемещенных лиц, проживающих в нашем регионе и пострадавших в результате боевых действий.

Чтобы получить средства, нужно предварительно зарегистрироваться и обратиться в один из пунктов приема по адресу: улица Малая Арнаутская, 88. Именно здесь можно подать заявку и узнать, отвечаете ли вы условиям программы.

Как отмечается в сообщении, денежная помощь для пенсионеров в Одесской области назначается индивидуально. Размер выплат зависит от обстоятельств и конкретной ситуации заявителя.

Прежде всего, это касается тех, кто недавно переехал с прифронтовых территорий или временно оккупированных регионов. Важно, чтобы переселение произошло не позднее чем за 30 дней до подачи заявки. Также в фокусе программы люди, оставшиеся жить в пределах 30-километровой зоны от фронта.

Отдельно предусмотрена экстренная поддержка. Это финансовая подушка на три месяца вперед. Речь идет о сумме в 3600 гривен на одного человека ежемесячно. Максимальное количество получателей в пределах одного домохозяйства - четыре человека. То есть семья может получить до 43 000 гривен.

Средства выплачиваются только тем, кто не получал аналогичную поддержку от других благотворительных или гуманитарных организаций за последние три месяца. Еще одно условие – отсутствие предварительного участия в проектах «Каритас-Спес».

