Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області допомагає забезпечити безпечні умови для тих, хто через війну змушений шукати новий дім.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області надає можливість внутрішньо переміщеним особам, які втратили домівки через війну, отримати тимчасове або безстрокове житло в нових громадах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають Факти.

Для цього необхідно стати на квартирний облік у місцевих органах влади або Центрах надання адміністративних послуг. Дім може надаватися на рік із можливістю продовження або безстроково з подальшою приватизацією.

Скористатися правом можуть переселенці, які не мають власного помешкання або проживають у помешканнях з площею менше нормативної. Право безоплатного проживання діє під час воєнного стану та шість місяців після його закінчення. Оплачувати потрібно лише комунальні послуги. Пріоритет надається багатодітним родинам, вагітним, пенсіонерам та інвалідам, чий дім зруйнований або непридатний для життя.

Для поліпшення житлових умов безстрокове користування доступне учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, родинам загиблих захисників та дітям-сиротам із статусом ВПО. Соціальне помешкання надається за договором найму, тривалість якого залежить від доходу сім’ї.

Щоб отримати домівку, переселенцям потрібно подати заяву до місцевої влади або ЦНАП, додавши копії паспорта, довідки про статус ВПО, документів, що підтверджують родинні зв’язки, а також довідок для пріоритетного отримання. Після розгляду заяви особа та члени сім’ї вносяться до квартирного обліку.

Час очікування залежить від наявності вільних приміщень. Місцева влада зобов’язана передати переселенцям дім не пізніше трьох робочих днів після його надходження до фонду. Порядок черговості впливає на отримання безстрокового чи соціального помешкання.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області допомагає забезпечити безпечні умови для тих, хто через війну змушений шукати новий дім.

Джерело: Факти

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: де можна отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям отримати виплати від ООН, покрокова інструкція.