Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области помогает обеспечить безопасные условия для тех, кто в результате вынужден искать новый дом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предоставляет возможность внутренне перемещенным лицам, потерявшим дома из-за войны, получить временное или бессрочное жилье в новых общинах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют факты.

Для этого необходимо стать на квартирный учет в местных органах власти или Центрах предоставления административных услуг. Дом может предоставляться на год с возможностью продления или бессрочно с последующей приватизацией.

Воспользоваться правом могут переселенцы, не имеющие собственного дома или проживающие в квартирах с площадью меньше нормативной. Право безвозмездного проживания действует во время военного положения и шесть месяцев после его окончания. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритет предоставляется многодетным семьям, беременным, пенсионерам и инвалидам, дом которого разрушен или непригоден для жизни.

Для улучшения жилищных условий бессрочное использование доступно участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны войны, семьям погибших защитников и детям-сиротам со статусом ВПЛ. Социальные дома предоставляются по договору найма, продолжительность которого зависит от дохода семьи.

Чтобы получить дом, переселенцам нужно подать заявление местным властям или ЦНАП, добавив копии паспорта, справки о статусе ВПЛ, документов, подтверждающих родственные связи, а также справок для приоритетного получения. После рассмотрения заявления лицо и члены семьи вносятся в квартирный учет.

Время ожидания зависит от свободных помещений. Местные власти обязаны передать переселенцам дом не позднее трех рабочих дней после его поступления в фонд. Порядок очередности влияет на получение бессрочного или социального жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области помогает обеспечить безопасные условия для тех, кто в результате вынужден искать новый дом.

Источник: Факты

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