У Кропивницькому готуються до масштабних змін у громадському транспорті, йдеться про нову систему оплати проїзду.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому передбачає впровадження електронного квитка, і вже найближчим часом процес має перейти від обговорень до дій, повідомляє Politeka.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має запрацювати на підставі рішення виконкому, яке вже опубліковане на сайті міськради.

У документі йдеться про кілька важливих кроків, без яких запуск буде неможливим. Зокрема, потрібно сформувати конкурсну комісію, яка обере оператора, відповідального за впровадження автоматизованого механізму обліку розрахунків.

Далі планують затвердити як саму комісію, так і умови проведення конкурсу. Розпочнеться робота із пошуку того, хто візьме на себе технічну реалізацію електронного квитка.

Для пасажирів доведеться звикати до змін, коли нова система оплати проїзду у Кропивницькому запрацює повністю. У місті з’являться різні тарифні пакети. Передбачається, що кожен з них матиме певні особливості: кількість поїздок, термін дії, переваги для окремих категорій пасажирів.

Наприклад, можна буде обрати пакет на місяць, тиждень або на фіксовану кількість поїздок. Також передбачені варіанти для студентів, школярів та пільговиків. Їхні квитки будуть обмежені за кількістю поїздок на добу і на місяць, але все одно дадуть можливість зручно користуватися транспортом.

Ці пакети ще мають затвердити офіційно, але вже відомо, що поповнити електронний квиток можна буде кількома способами. Наприклад, через термінали, які вже є у місті, через сайт компанії або безпосередньо в офісі обслуговуючої організації.

Ідея полягає в тому, щоб люди могли вибирати найзручніший варіант, не витрачаючи зайвий час і не стоячи в чергах.

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