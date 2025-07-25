В Кропивницком готовятся к масштабным изменениям в общественном транспорте, речь идет о новой системе оплаты проезда.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком предусматривает введение электронного билета, и уже в ближайшее время процесс должен перейти от обсуждений к действиям, сообщает Politeka.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком должна заработать на основании решения исполкома, опубликованного на сайте горсовета.

В документе говорится о нескольких важных шагах, без которых запуск будет невозможен. В частности, нужно сформировать конкурсную комиссию, которая выберет оператора, ответственного за внедрение автоматизированного механизма учета расчетов.

Далее планируется утвердить как саму комиссию, так и условия проведения конкурса. Начнется работа по поиску того, кто примет техническую реализацию электронного билета.

Для пассажиров придется привыкать к изменениям, когда новая система оплаты проезда в Кропивницком заработает полностью. В городе появятся разные тарифные пакеты. Предполагается, что у каждого из них будут определенные особенности: количество поездок, срок действия, преимущества для отдельных категорий пассажиров.

К примеру, можно будет выбрать пакет на месяц, неделю или на фиксированное количество поездок. Также предусмотрены варианты для студентов, школьников и льготников. Их билеты будут ограничены по количеству поездок в сутки и в месяц, но все равно позволят удобно пользоваться транспортом.

Эти пакеты еще должны быть утверждены официально, но уже известно, что пополнить электронный билет можно будет несколькими способами. Например, через терминалы, которые уже есть в городе, через сайт компании или непосредственно в офисе обслуживающей организации.

Идея состоит в том, чтобы люди могли выбирать самый удобный вариант, не тратя лишнее время и не стоя в очередях.

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