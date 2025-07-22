Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує одразу кілька вакансій, які можуть зацікавити людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Компанія G Car запрошує водіїв для співпраці на умовах повної зайнятості. Кандидат отримає авто на газу (Peugeot 301 або Skoda Scala), 65% прибутку з першої поїздки, жодних застав або депозитів. Ремонт та техобслуговування бере на себе фірма. Машина не передається іншим — один водій, одне авто. Додатково — можливість викупу транспортного засобу за символічну ціну в один гривню. Підходить як для пенсіонерів, так і студентів чи людей з інвалідністю.

Для тих, хто віддає перевагу роботі в залі, мережа «Пан Маркет» шукає продавця-касира. Основні обов’язки — ввічливе обслуговування клієнтів, дотримання касової дисципліни, викладка продукції, участь в інвентаризації. Графік — 4/2 або 3/2 (з 8:00 до 20:00), ставка — 750 гривень на день. Компанія забезпечує всі необхідні ресурси для ефективної діяльності, створює умови для професійного розвитку та кар’єрного зростання.

Тим, хто шукає активну фізичну зайнятість, компанія «Зв'язок» пропонує роботу різноробочого. Завдання — допомога при прокладанні телекомунікаційних систем, монтаж елементів інфраструктури, підтримка бригади. Вітається базова технічна підготовка, однак головне — відповідальність, витривалість і готовність працювати на вулиці та всередині приміщень. Заробітна плата — 15 000–25 000 гривень залежно від виконаних обсягів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає дедалі різноманітнішою — це шанс відчути себе потрібними, бути у тонусі та заробляти в комфортних умовах без зайвого стресу.

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