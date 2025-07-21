Графік відключення світла в Запорізькій області з 22 по 24 липня складено для забезпечення подальшої стабільної роботи мережі.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 22 по 24 липня буде запроваджено через плановий ремонт електрообладнання, що охопить десятки вулиць та торкнеться тисяч споживачів, повідомляє Politeka.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 22 по 24 липня охоплює три дні й передбачає роботи в різних громадах області, включаючи як сільські території, так і частину обласного центру.

22 липня без електрики залишатимуться будинки у Нижній Хортиці (вул. Щаслива), селах Григорівка, Новопетрівка та в місті Запоріжжя на вул. Дослідна станція. Також ремонтні заходи заплановані в Балабиному — майже на десятках адрес по вулицях Виноградній, Вишневій, Героїв Сталінграду, Депутатській, Залізничній, Запорізькій, Миру, Мічуріна, Мічурінській, Плавневій, Престижній, Садовій, Українській, Щасливій, Яровій та в провулку Тихому.

Наступного дня, 23 липня, масштабні роботи продовжаться у селі Нижня Хортиця — знову охоплюючи нові ділянки понад 10 вулиць: Будівельників, Вишневої, Дніпровської, Кооперативної, Магістральної, Межевої, Поштової, Спортивної, Стадіонної, Центральної, Черноволенко, Щасливої. Тимчасово будуть знеструмлені й домогосподарства в Розумівці (вул. Щаслива).

Найбільші знеструмлення заплановані на 24 липня — одразу в кількох селах: Лемешинське, Новоселище, Червоний Яр, Івангород, Надія та Августинівка. У Надії без світла залишаться домівки на понад трьох десятках вулиць. В Августинівці планові роботи торкнуться жителів Вишневої, Дніпровської, Миру та Молодіжної.

Ремонтні бригади працюватимуть щоденно з 09:00 до 17:00. Енергетики закликають громадян бути уважними до техніки, заздалегідь зберігати необхідну інформацію та не залишати прилади ввімкненими під час відключення. Графік відключення світла в Запорізькій області з 22 по 24 липня складено для забезпечення подальшої стабільної роботи мережі та уникнення аварій у пікові періоди навантаження.

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