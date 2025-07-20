Графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Запорізькій області є частиною комплексу заходів із підвищення надійності електропостачання.

Графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Запорізькій області буде запроваджено у зв’язку з плановими роботами ПрАТ «Запоріжжяобленерго», повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Жителі низки населених пунктів області тимчасово залишаться без електропостачання.

Так, 25 липня з 09:00 до 16:00 електроенергії не буде у селах Степне, Розумівка (вул. Зелена, Мельнична, Миру, Піщана, Шевченка), Нове Запоріжжя (вул. Нова, Першотравнева), Новопетрівка (вул. Вишнева) та Відрадне (вул. Горького, Яблунева). Роботи триватимуть упродовж усього дня.

24 липня, з 09:00 до 17:00, планові відключення торкнуться мешканців Лемешинського, Новоселища, Червоного Яру, Івангорода, а також вулиць Новоселів, Садова, Чкалова в селі Надія. Підпадають під зону ремонту й адреси в Августинівці — на Вишневій, Дніпровській, Миру, Молодіжній.

23 числа без живлення залишаться окремі частини Нижньої Хортиці, зокрема вулиці Будівельників, Центральна, Черноволенко, Кооперативна, Поштова, Стадіонна, Українська, Спортивна. Роботи також проводитимуться в садових товариствах та на провулках.

22 числа планується знеструмлення будинків у селах Григорівка, Новопетрівка, Балабине, а також на кількох вулицях м. Запоріжжя. Особливо масштабні ремонтні заходи очікуються на Героїв Сталінграду, Депутатській, Запорізькій, Матросова та Престижній.

У понеділок, 21 числа, роботи проходитимуть у Лежиному — знеструмлені будуть будинки на Залізничній, Козацькій, Козачій, Привокзальній, Садовій, Центральній та інших вулицях.

Підприємство просить жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже графік відключення світла на тиждень 21–27 липня в Запорізькій області є частиною комплексу заходів із підвищення надійності електропостачання.

Рекомендується заздалегідь зарядити пристрої, мати при собі ліхтарики та обмежити використання енергозалежної техніки у вказані періоди.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: стало відомо, в яких громадах можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: сума виплати та куди звертатися у місті.