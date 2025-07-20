График отключения света на неделю 21-27 июля в Запорожской области является частью комплекса мер по повышению надежности электроснабжения.

График отключения света на неделю 21-27 июля в Запорожской области будет введен в связи с плановыми работами ЧАО «Запорожьеоблэнерго», сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Жители ряда населённых пунктов области временно останутся без электроснабжения.

Так, 25 июля с 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет в селах Степное, Умовка (ул. Зеленая, Мельничная, Мира, Песчаная, Шевченко), Новое Запорожье (ул. Новая, Первомайская), Новопетровка (ул. Вишневая) и Отрад. Работы будут продолжаться весь день.

24 июля, с 09:00 до 17:00, плановые отключения коснутся жителей Лемешинского, Новоселища, Красного Яра, Ивангорода, а также улиц Новоселов, Садовая, Чкалова в селе Надежда. Подпадают под зону ремонта и адреса в Августиновке – на Вишневой, Днепровской, Мира, Молодежной.

23 числа без питания останутся отдельные части Нижней Хортицы, в том числе улицы Строителей, Центральная, Черноволенко, Кооперативная, Почтовая, Стадионная, Украинская, Спортивная. Работы будут проводиться в садовых обществах и на переулках.

22 числа планируется обесточивание домов в селах Григоровка, Новопетровка, Балабино, а также на нескольких улицах города. Запорожье. Особенно масштабные ремонтные мероприятия ожидаются Героев Сталинграда, Депутатской, Запорожской, Матросовой и Престижной.

В понедельник, 21 числа, работы будут проходить в Лежино — обесточены дома на Железнодорожной, Казацкой, Казачьей, Привокзальной, Садовой, Центральной и других улицах.

Предприятие просит жителей отнестись с пониманием временных неудобств, ведь график отключения света на неделю 21–27 июля в Запорожской области является частью комплекса мер по повышению надежности электроснабжения.

Рекомендуется зарядить устройства, иметь при себе фонарики и ограничить использование энергозависимой техники в указанные периоды.

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