График отключения света в Запорожской области с 22 по 24 июля составлен для обеспечения стабильной работы сети.

График отключения света в Запорожской области с 22 по 24 июля будет введен из-за планового ремонта электрооборудования, которое охватит десятки улиц и коснется тысяч потребителей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

График отключения света в Запорожской области с 22 по 24 июля включает три дня и предусматривает работы в различных общинах области, включая как сельские территории, так и часть областного центра.

22 июля без электричества будут оставаться дома в Нижней Хортице (ул. Счастливая), селах Григоровка, Новопетровка и городе Запорожье на ул. Опытная станция. Также ремонтные мероприятия запланированы в Балабино — почти на десятках адресов по улицам Виноградной, Вишневой, Героев Сталинграда, Депутатской, Железнодорожной, Запорожской, Мира, Мичурина, Мичуринской, Плавневой, Престижной, Садовой, Украинской, Счастливой, Ясловой, Ясной.

На следующий день, 23 июля, масштабные работы продолжатся в селе Нижняя Хортица — снова охватывая новые участки более 10 улиц: Строителей, Вишневой, Днепровской, Кооперативной, Магистральной, Межевой, Почтовой, Спортивной, Стадионной, Центральной, Черноволенко, Счастливой. Временно будут обесточены и домохозяйства в Умовке (ул. Счастливая).

Наибольшие обесточивания запланированы на 24 июля - сразу в нескольких селах: Лемешинское, Новоселище, Красный Яр, Ивангород, Надежда и Августиновка. В Надежде без света останутся дома более трех десятков улиц. В Августиновке плановые работы коснутся жителей Вишневой, Днепровской, Мира и Молодежной.

Ремонтные бригады будут работать ежедневно с 09:00 до 17:00. Энергетики призывают граждан быть внимательными к технике, заранее хранить необходимую информацию и не оставлять приборы включенными при отключении. График отключения света в Запорожской области с 22 по 24 июля составлен для обеспечения стабильной работы сети и избегания аварий в пиковые периоды погрузки.

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