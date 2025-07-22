Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более разнообразной.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает сразу несколько вакансий, которые могут заинтересовать людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Актуальные предложения предоставляет сайт work.ua.

Компания G Car приглашает водителей для сотрудничества на условиях полной занятости. Кандидат получит авто на газ (Peugeot 301 или Skoda Scala), 65% прибыли от первой поездки, никаких залогов или депозитов. Ремонт и техническое обслуживание берет на себя фирма. Машина не передается другим – один водитель, одно авто. Дополнительно возможность выкупа транспортного средства за символическую цену в одну гривну. Подходит как для пенсионеров, так и для студентов или людей с инвалидностью.

Для тех, кто предпочитает работу в зале, сеть «Пан Маркет» ищет продавца-кассира . Основные обязанности – вежливое обслуживание клиентов, соблюдение кассовой дисциплины, выкладка продукции, участие в инвентаризации. График - 4/2 или 3/2 (с 8:00 до 20:00), ставка - 750 гривен в день. Компания обеспечивает все необходимые ресурсы для эффективной деятельности, создает условия профессионального развития и карьерного роста.

Тем, кто ищет активную физическую занятость, компания «Связь» предлагает работу разнорабочего . Задача – помощь при прокладке телекоммуникационных систем, монтаж элементов инфраструктуры, поддержка бригады. Приветствуется базовая техническая подготовка, однако главное – ответственность, выносливость и готовность работать на улице и внутри помещений. Заработная плата – 15 000–25 000 гривен в зависимости от выполненных объемов.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более разнообразной — шанс почувствовать себя нужным, быть в тонусе и зарабатывать в комфортных условиях без лишнего стресса.

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