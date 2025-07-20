Місцеві мешканці повинні бути готові до введення графіка відключень води на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області вже оприлюднено, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП «Дніпроводоканал», мешканці двох районів обласного центру мають бути готовими до тимчасового припинення водопостачання. Причина полягає у боргах. Загальна сума недоплачених для підприємства коштів складає вже понад 166 тисяч гривень.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області передбачає роботу спеціальної групи з припинення послуг. Цього разу вона працюватиме в приватному секторі Самарського та Шевченківського районів міста.

Серед мешканців, які заборгували найбільше, опинилися ті, хто проживає за такими адресами: Німецька з боргом понад 8 тисяч гривень, Пушкарська з несплаченою сумою понад 14 000, а також Сачанівська, де борг сягнув майже 37 000.

Також у список потрапили будинки на Херсонеській з заборгованістю понад 4 тисячі, Староігренській, де разом заборгували понад 66 000. Вулиця Івана Купала теж серед боржників, її мешканці не сплатили понад 5 000.

У Шевченківському районі серед адрес, які будуть обмежені, значаться провулок Вечірній, Оранжева, а також Томаківська і Томаківський провулок. Не оминула така участь й Тритузнянську.

Загалом, графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Дніпропетровській області охоплює 11 адрес. КП «Дніпроводоканал» попереджає, що якщо не буде погашення, припинення послуг продовжуватимуться й надалі.

Представники підприємства нагадують, що від своєчасної оплати залежить не лише доступ до постачання конкретного абонента, а й стабільність роботи всієї системи.

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