Местные жители должны быть готовы к введению графика отключений воды на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области уже обнародован, сообщает Politeka.

Как информируют в КП «Дніпроводоканал», жители двух районов областного центра должны быть готовы к временному прекращению водоснабжения. Причина состоит в долгах. Общая сумма недоплаченных на предприятии средств составляет уже более 166 тысяч гривен.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области предусматривает работу специальной группы по прекращению услуг. В этот раз она будет работать в частном секторе Самарского и Шевченковского районов города.

Среди жителей, которые задолжали больше, оказались те, кто проживает по следующим адресам: Немецкая с долгом более 8 тысяч гривен, Пушкарская с неуплаченной суммой более 14 000, а также Сачановская, где долг достиг почти 37 000.

Также в список попали дома на Херсонесской с задолженностью более 4 тысяч, Староигренской, где вместе задолжали более 66 000. Улица Ивана Купала тоже среди должников, ее жители не оплатили более 5 000.

В Шевченковском районе среди ограниченных адресов значатся переулок Вечерний, Оранжева, а также Томаковский и Томаковский переулок. Не обошло такое участие и Тритузнянскую.

В целом график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Днепропетровской области охватывает 11 адресов. КП «Дніпроводоканал» предупреждает, что если не будет погашения, прекращение услуг будет продолжаться и дальше.

Представители предприятия напоминают, что от своевременной оплаты зависит не только доступ к снабжению конкретного абонента, но и стабильность работы всей системы.

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