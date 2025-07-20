У Вінницькій області діятиме графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області вже оприлюднений комунальниками, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті КП "Вінницяміськтеплоенерго", графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області охоплює низку адрес у кількох районах облцентру. Найбільше зневоднених будинків зосереджено в зоні дії котельні, розташованої на М. Кошки,12/2.

Саме тут тепловики почали ремонти ще у квітні, і триватимуть вони аж до кінця серпня. За цей період працівники КП "Вінницяміськтеплоенерго" планують оновити інженерні вузли, перевірити справність трубопроводів і загалом привести систему до зими в максимально готовому стані.

Через це мешканці, зокрема на Зодчих,42, вже кілька місяців змушені обходитися без гарячого душу. Також у зону тимчасового припинення послуги потрапили численні оселі на Князів Коріатовичів: 147, 147/1, 149, 155, 157, 157А, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189 і 190.

Не подається послуга й на Литвиненко-Вольгемут, серед яких є і великі житлові комплекси за адресами 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 48А та 56.

Проблеми з гарячим водопостачанням стосуються також мешканців на самій М. Кошки, зокрема в будинках 30, 30/1, 40, 42, 57, 57А та 59. Незручності доводиться терпіти й на Пирогова, включно з такими адресами, як 55, 57, 57А, 59А, 67А, 73А, 89А, 97А, 99А, 103А, 111А, 115А і 117А.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Вінницькій області передбачає, що ремонтні бригади працюють також у районі Сенатора Маккейна, де у будинку 23 послугу тимчасово призупинено. На Скалецького, 19, 23, 31, 32А, 33А, 35 і 41, як і на А. Ющенка, 14 - теж наразі аналогічна ситуація.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.