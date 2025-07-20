В Винницкой области будет действовать график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля, поэтому рассказываем детали.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области уже обнародован коммунальщиками, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте КП "Вінницяміськтеплоенерго", график отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области охватывает ряд адресов в нескольких районах облцентра. Больше обезвоженных домов сосредоточено в зоне действия котельной, расположенной на М. Кошки,12/2.

Именно здесь тепловики начали ремонты еще в апреле, и будут продолжаться до конца августа. За этот период работники КП "Вінницяміськтеплоенерго" планируют обновить инженерные узлы, проверить исправность трубопроводов и привести систему к зиме в максимально готовом состоянии.

Поэтому жители, в частности на Зодчих,42, уже несколько месяцев вынуждены обходиться без горячего душа. Также в зону временного прекращения услуги попали многочисленные дома на Князев Кориатовичей: 147, 147/1, 149, 155, 157, 157А, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 180

Не предоставляется услуга и Литвиненко-Вольгемут, среди которых есть и большие жилые комплексы по адресам 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 48.

Проблемы с горячим водоснабжением касаются также жителей на самой М. Кошки, в частности в домах 30, 30/1, 40, 42, 57, 57А и 59. Неудобства приходится терпеть и на Пирогова, включая такие адреса, как 55, 7А, 77, 57, 57 89А, 97А, 99А, 103А, 111А, 115А и 117А.

График отключения воды на неделю с 21 по 27 июля в Винницкой области предусматривает, что ремонтные бригады работают также в районе Сенатора Маккейна, где в доме 23 услуга временно приостановлена. На Скалецком, 19, 23, 31, 32А, 33А, 35 и 41, как и на А.А. Ющенко, 14 – тоже пока аналогичная ситуация.

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